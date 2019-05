publié le 13/05/2019 à 18:27

Est-ce la fin de l'état de grâce chez Air France ? La compagnie aérienne française devrait faire face aux premières réductions d'effectifs sous l'ère Ben Smith. Huit mois après son arrivée aux commandes de la compagnie, le nouveau patron canadien annonce un plan de départs volontaires qui porte sur 465 postes.



Dans le viseur viennent en priorité les lignes intérieures, en totale perte de vitesse ces dernières années. Certaines vont fermer purement et simplement tandis que d'autres seront moins bien desservies. Deux aéroports devraient souffrir plus que les autres : Orly et Marignane avec 63 suppressions d'emplois chacun.

Pour l'aéroport situé près de Marseille, c'est le neuvième plan de restructuration qui se profile depuis 2008 passant de 850 employés à 400. Une réduction drastique qui inquiète Patrick, du service commercial : "Quelles perspectives pouvez-vous avoir quand on entend qu'on est en sureffectif, qu'on coûte trop cher et qu'on est de trop?".



À écouter également dans ce journal

Justice - Patrick Balkany s'est présenté aujourd'hui à l'ouverture de son procès. Le maire de Levallois-Perret est soupçonné de fraude fiscale, blanchiment à grande échelle et d'avoir dissimulé au fisc une partie de ses revenus entre 2007 et 2014. Une fraude estimée à 13 millions d'euros minimum.



Politique - La campagne des élections européennes débute officiellement ce lundi 13 mai. À deux semaines du scrutin, la République En Marche et le Rassemblement National sont toujours au coude à coude dans les sondages.

Culture - À la veille de l'ouverture du festival de Cannes, c'est une étoile d'Hollywood qui s'est éteinte. Doris Day est morte à l'âge de 97 ans. Elle avait notamment joué dans près de 40 films dans les années 1950 et 1960.