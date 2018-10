Accord à Air France : "Nous avons hésité à signer", confie le représentant FO

publié le 19/10/2018 à 19:42

"Cet accord ramène de la sérénité au sein de la compagnie et il permet au nouveau dirigeant de déployer son projet industriel". Mais en aucun cas, Karim Taïbi, représentant Force Ouvrière Air France, ne veut qualifier l'accord signé entre la direction et les syndicats de "victoire", même si ce dernier met fin à plus de 10 mois de conflit.



Celui-ci prévoit au total une hausse des salaires de 4% sur 13 mois et une augmentation de la prime uniforme à hauteur de 100 euros. "Ça ne nous suffit jamais, mais il y a mieux et il y a pire", confie-t-il. "Est-ce qu'on a hésité à signer ? Oui. Alors on a consulté nos instances, les adhérents et les salariés", explique Karim Taïbi.

Le représentant FO a cependant tenu à souligner les changements apportés par la nouvelle direction, incarnée par Benjamin Smith : "Il y a un vrai dialogue qui n'existait pas avant". Toutefois, la prudence reste de mise. "Je vois dans les journaux Benjamin Smith qualifié de nouveau messie. Nous, on attend le projet industriel qu'il mettra en place derrière", conclut-il.