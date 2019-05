L'actrice Doris Day est décédée à 97 ans

et AFP

13/05/2019

La chanteuse et actrice américaine Doris Day, notamment connue pour ses rôles dans le cinéma hollywoodien des années 1960, est décédée à l'âge de 97 ans à son domicile en Californie, a annoncé lundi 13 mai 2019 sa fondation citée par les médias. Toujours selon cette dernière, consacrée à la défense des animaux, elle souffrait d'une pneumonie.



Durant l'âge d'or des grands studios de productions hollywoodiens, l'actrice - de son vrai nom Mary Ann Von Kappelhoff - a travaillé pour la Warner Bros dans une quarantaine de films. L'américaine a 32 ans, en 1956, quand Alfred Hitchcock lui donne le rôle émouvant d'une mère dont l'enfant est enlevé par des espions venant du froid dans L'Homme qui en savait trop.

Aux côtés de James Stewart et Daniel Gélin, Doris Day joue un rôle taillé sur mesure : celui d'une chanteuse célèbre qui interprète Que sera, sera à tue-tête pour signaler à son fils que l'heure de la libération est proche. Le morceau, signé Jay Livingston et Ray Evans, décroche l'Oscar de la meilleure chanson originale. Ce hymne maternel restera certainement l'une des chansons les plus poignantes de sa carrière.

Citée comme modèle par des actrices comme Uma Thurman, elle était "l'actrice la plus sous-estimée à être jamais sortie de Hollywood", selon la célèbre critique américaine Molly Haskel. Son succès critique n'a cependant pas été à la hauteur de son succès populaire : Doris Day n'a reçu qu'une nomination aux Oscars dans sa carrière, pour Confidences sur l'oreiller.

> Doris Day - "Que Sera Sera"