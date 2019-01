publié le 23/01/2019 à 22:45

Inquiétude et incompréhension chez les parents de très jeunes enfants, après que l'Agence de Sécurité Sanitaire, l'Anses, a mené une évaluation où il apparaît que les parfums, ou encore certaines dioxines contenues dans les couches ne sont pas très recommandables.



Marie-Laure, maman de quatre enfants ne sait que faire pour sa petite dernière, âgée de dix mois : "on a encore deux ans de couches", raconte-t-elle au micro de RTL. "Les couches avec moins de produits chimiques sont une fois et demie plus cher que les couches de marques de distribution, j'ai été rebutée par le prix", avoue la jeune maman, qui continue à acheter des couches classiques.

Comme beaucoup de parents, elle compte sur les pouvoirs publics pour faire pression sur les fabricants : "maintenant qu'on connaît les effets et la nocivité sur le long terme, il faut peut-être créer une norme pour que les fabricants grand public puisse proposer un prix abordable". "Les couches sans substances nocives devraient être les moins chères", suggère-t-elle enfin.

