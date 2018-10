Votre diesel d'occasion vaut-il encore quelque chose ?

publié le 02/10/2018 à 19:01

Les voitures diesel sont-elles condamnées à disparaître ? Alors que le Mondial de l'Automobile s'ouvre pour la presse à Paris le 2 octobre, le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Carlos Ghosn a estimé sur RTL que ce type de motorisation était "condamné à terme sur le secteur des petites voire des moyennes voitures".



Cette déclaration choc pourrait annoncer une véritable révolution. Il y a encore six ans, le diesel représentait sept ventes sur dix. Que vont devenir ces voitures diesel toujours en circulation ? Votre diesel d'occasion va-t-il subir une forte décote ?

Les diesels d'occasion valent de moins en moins cher. Pour une Ford Fiesta diesel par exemple, si vous la vendez au bout d'un an seulement, elle aura déjà perdu jusqu'à 38% de sa valeur selon la cote Argus, contre une baisse de 34% seulement dans sa version essence.

Une décote moins sévère pour les berlines, les familiales et les utilitaires

Il y a encore trois ans, c'était exactement l'inverse. Car la demande est en chute libre : -7% depuis le début de l'année. Ce désamour pourrait s'accélérer à partir du 1er janvier 2019, en particulier pour les vieux diesels. Ces derniers risquent en effet d'être recalés au contrôle technique, qui s'annonce plus sévère sur la pollution.



Si les citadines voient leur cote s'effondrer, ce n'est pas le cas pour les grandes berlines, les voitures familiales ou les utilitaires, surtout si vous les vendez hors des grandes villes. Les SUV aussi gardent la cote : le Peugeot 3008 perd quasiment la même valeur en essence (-28%) qu'en diesel (-29%).





L'écart est moins prononcé pour ce type de voitures beaucoup plus lourdes et gourmandes en carburant car il n'y a pas photo : malgré l'inflation à la pompe, le diesel reste à l'usage plus économique que l'essence, de l'ordre de 2 à 3 litres en moins pour 100 kilomètres.