publié le 01/06/2019 à 08:18

Avec ses batteries, l’e-208 est plus lourde qu’une essence ou une diesel équivalente. Environ 310 kilos de plus ! Mais, comme toutes les voitures électriques, elle envoie quasi instantanément toute sa puissance.



Selon les besoins et les envies, cette Peugeot électrique peut ainsi rouler en trois modes différents. En mode éco, pour optimiser l'énergie au maximum, en mode normal, et enfin en mode sport, qui garantit une puissance maximum. Équipé de 136 chevaux, son moteur est capable de délivrer jusqu’à 100 kW de puissance maximale et 260 Nm de couple.

Certes, ce n’est pas une Tesla, mais elle aligne de belles performances. Ainsi au démarrage, elle démarre fort dans un silence monacal, un vrai effet waouh lorsqu'elle passe du 0 à 100 km/h en 8,1 secondes.

Pour vous donner une idée, c'est grosso-modo trois secondes de moins qu'une Zoé et sa vitesse de pointe peut atteindre les 150 km/h. Autres chiffres : le 0 à 50 km/h est franchi en 2,8 secondes tandis que le 1.000 mètres départ arrêté est réalisé en 30,6 secondes. Cette accélération permet de vous sortir de situations difficiles, comme pour doubler par exemple.