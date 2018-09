publié le 25/09/2018 à 13:01

Il s'appelle David Graeber, c'est un éminent professeur de la London School of Economics, et il a écrit un livre sur une nouvelle tendance absurde en entreprise : créer des faux boulots qui ne servent à rien d’autre qu'à rendre dingues les employés. Les "Bullshits job".



Cinq années à les compiler ces fameux "bullshit jobs" et à lire les résultats de son enquête, on oscille entre rires et larmes. Laissez-moi vous parler d'Ophélia. Sa boîte est divisée en deux branches, installées dans deux bâtiments différents. Et le travail d'Ophélia consiste à remplir un formulaire à chaque fois, je dis bien à chaque fois, que sa patronne se rend d’un bâtiment à l’autre. Autant dire, plusieurs fois par jour !

Vous allez adorer également l'histoire de Kurt, sous-traitant de l’armée allemande. L'armée a, un jour, décidé que les soldats n'avaient plus le droit de déplacer eux-mêmes leurs ordinateurs d'un bureau à l'autre. Cette tâche épineuse revient désormais à des sous-traitants. Du coup, Kurt sillonne l’Allemagne conduisant entre 500 et 600 kilomètres chaque jour pour déplacer les ordinateurs de soldats qui eux, n'auraient eu que 5 mètres à faire pour réaliser la même opération...

Quand le travail mène au suicide

Et je ne vous parle même pas de l'agent de sécurité d'un musée qui a pour charge de surveiller une pièce vide et fermée au public. Heureusement que nous sommes dans une société d'optimisation des coûts ! Mais enfin, la plupart d'entre nous a un vrai travail...



C'est pour ça que ce matin, j'ai envie de mettre à l'honneur tous ceux qui ne font pas un job à la con, et notamment nos amis paysans. Car aujourd'hui, on a tous envie d'être avec eux et Patrick Maurin, conseiller municipal de Marmande qui a entamé ce dimanche, une grande marche jusque dans le Morbihan pour nous sensibiliser aux suicides de nos agriculteurs. Il le fait en souvenir d'un de ses copains d'enfance qui a mis fin à ses jours parce qu'il ne pouvait plus faire face à ses dettes.



Marcher pour soutenir nos travailleurs de la terre. C'est comme ça qu'on aime notre beau pays !