publié le 20/09/2018 à 09:17

Il est le premier Américain à avoir rejoint les rangs d'Al-Qaïda après les attentats du 11 septembre 2001, et il a donné une interview à la revue de l'école militaire de West Point, interview qui m'a fait bondir. Il faut dire que le témoignage de l'intérieur des rangs d'Al-Quaïda livré par Bryant Neal Vinas, est tout simplement hallucinant !



À le lire, on a l'impression que le gars pensait partir au Club Med ou dans un endroit sympa, et qu'à son corps défendant, il est tombé chez Al Quaïda... Et, franchement, c'était pas terrible. L'accueil était moyen et le service détestable. Un cauchemar.

Il explique quand même qu'il a souffert d’un "terrible ennui" au sein de l'organisation terroriste. "Il y a des jours où vous ne faites absolument rien". "Il y avait peu d'opérations et même quand il y en avait, ce n'était pas terrible". Alors, le témoignage ne précise pas, et d'ailleurs on se réjouit qu'il ne le fasse pas, à quel moment, une opération - terroriste je le rappelle - serait devenue ludique à ses yeux. Un cauchemar je vous dis.

Avoir une femme pour moins s'ennuyer

Et ce n'est pas tout. Il enchaîne en se plaignant des conditions d'hébergement qui manquaient de confort. Pensez ! Des maisons en terre ! Attendez, ce n'est pas encore fini, il continue : "La nourriture était mauvaise (…) Riz, soupe de pommes de terre, et jamais de viande".



Ben, désolé mon gars, personne t'avait prévenu ? T'es à Al Quaïda-là ! Pas dans un hôtel cinq étoiles. Un peu plus, et il faisait un commentaire pourri sur Trip Advisor ! Bon, cette histoire d'un apprenti terroriste est à la fois glaçante et atroce de médiocrité. Mais du coup, comment s'est-il fait arrêter ?



Devinez ? Eh bien, comme l'accueil n'était pas à la hauteur, que la bouffe était dégueu et qu'il s'ennuyait ferme, il s'est dit qu'il faudrait au moins qu'il trouve une nana ! Ambiance Club Med je vous dis ! Du coup, il a décidé de rejoindre le Pakistan pour trouver une femme. C'est comme ça qu'il s'est fait arrêter.



Eh bien jamais je n'aurais cru que c'est comme ça l'horreur ordinaire !