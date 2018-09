publié le 21/09/2018 à 08:08

Je me suis plongée pour vous dans l'ouvrage de Sonia Paeleman, Comprendre votre chat. Vaste programme ! Surtout que je pensais parler "chat" couramment, et que je me suis rendue compte que je le baragouinais à peine...



On va voir si, vous aussi, vous parlez correctement félin. Savez-vous seulement que votre chat a besoin de "bien se sentir pour mieux se sentir" ? Si vous nettoyez trop souvent sa litière, eh bien votre chat sera mécontent. Parce que ses besoins, ce ne sont pas de bêtes besoins, c’est de la "féli-communication". Et quand c'est trop propre, il féli-communique moins bien votre chat...

Mais attention, rien n'est simple. Car si le bac est trop sale, ce n'est pas bien non plus. Du coup, votre chat sera tenté d’aller faire ses besoins sur votre jolie moquette. Et ce sera votre faute. Pas la sienne.

Les griffes sur le canapé, ultime marque d'amour

Deuxième colle : si votre chat ronronne, à votre avis, il est content ? Eh bien non ! Il y a ronron ET ronron. Le ronron "fluide" veut dire qu'il est heureux. Contrairement à l'insidieux ronron saccadé qui signe son mécontentement.



Et quand vos chats font leurs griffes sur vos canapés, c'est parce qu'ils communiquent avec vous. Lacérer votre canapé c'est vous envoyer beaucoup beaucoup d'amour ! Avec ses glandes sudoripares sises sous ses coussinets, il vous laisse sa bonne odeur. Le scratch sonore ? C’est juste un coucou. Les estafilades sur votre fauteuil préféré ? Un petit mot doux qu'il vous laisse ! Et puis griffer, ça le libère de toutes ses tensions nerveuses.



Du coup, je me suis dit que moi aussi j'avais envie de me libérer de mes tensions nerveuses ce matin, en envoyant un petit coup de griffe à cette idée merveilleuse de réintroduire des ourses dans les Pyrénées. Dites les gars, elle est pas assez compliquée comme ça la vie des éleveurs de montagne ? C'est vraiment nécessaire de leur coller des prédateurs dans les pattes ? Allez, un petit ronron saccadé là dessus, et c'est comme ça !