Joyeuses fêtes 2019 : 3 idées originales pour le repas du réveillon de Noël

publié le 24/12/2019 à 12:05

Amuse-bouche au saumon-fumé et fois gras, suivis d'une dinde farcie, et en dessert, une bûche. Vous aurez reconnu, probablement, le menu traditionnel du réveillon de Noël. Nous sommes nombreux à l'aimer ainsi, d'une part parce que c'est bon, d'autre part parce que c'est une madeleine de Proust.

Qui n'a pas le souvenir d'un secret de grand-mère pour que la dinde soit moins sèche, et la bûche, plus légère ? Sans parler, pour ceux qui viennent du Sud, de la tradition des 14 desserts, saint des saints du rituel provençal de Noël.

Pourtant, avec des entorses plus ou moins grandes à la tradition, il est possible de surprendre simplement vos invités le 24 décembre au soir, et de proposer un menu surprenant sans forcément casser la tirelire, ni vous casser la tête. RTL.fr vous en propose trois qu'il est encore possible de programmer.

Un réveillon éco-responsable

Un réveillon permet de respecter à la fois la tradition et la planète. La première option est de choisir des produits locaux, et issus de l'agriculture biologique de préférence. Même si les fruits exotiques ont la cote en fin d'année, on peut être original avec des fruits plus européens, comme les figues, les poires, les pommes, etc.

Privilégiez aussi des produits de saison, par exemple le potimarron ou la châtaigne. On oublie les tomates. On préférera aussi la truite fumée au saumon. Ce dernier est souvent importé de Suède, alors que la truite est souvent française, en plus d'être plus fine et moins grasse.

Un réveillon étranger

Les traditions culinaires de Noël varient en fonction des pays. Pourquoi ne pas se lancer dans un voyage gustatif ? Au Mexique, on mange ainsi de la dinde au chocolat. En Suède, on se retrouve autour d'un smörgåsbord, une "table de pain beurré" littéralement, à savoir un buffet avec toute sorte de charcuteries scandinaves, de poissons comme le hareng, le saumon ou l'anguille, accompagnés de plats chauds et froids et de diverses salades.



Pour le dessert, on peut opter pour des varenyky, raviolis sucrés ukrainiens, ou un Christmas pudding anglais.

Un réveillon en trompe-l’œil

C'est celui qui demande probablement les plus grands talents de pâtissier, mais qui surprendra à coup-sûr vos invités. Commencez donc le repas par une bûche au foie gras (une autre recette) ou au saumon fumé. Et inversement, pour le dessert, misé pour un gâteau en forme de dinde ou de saumon.



Pour le plat principal, on peut jouer sur l'effet de surprise en servant avec une gaufre de volaille, un crumble de bœuf à la provençale ou encore un cheese-cake de chapon.