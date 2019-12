Spéciale Noël: déco, menu et cadeaux écolo-festifs

publié le 14/12/2019 à 07:00

Spéciale « Noël écolo-festif » !



Une déco de Noël éco-responsable, est-ce possible ?

Invitée : Laetitia Nallet, journaliste, retrouvez-la dans Bien chez soi, bien sur la planète, tous les samedis à 8h15 sur RTL, et dans A la bonne heure, tous les mardis pour la rubrique Vous n'allez pas en revenir !



Quels avantages à un menu de Noël écologique ?

Invité : Ruben Sarfati, chef et traiteur engagé au Rest’ici (Montreuil) et à La Source (Pantin). Retrouvez également ses produits sur le site Aepicure



Les cadeaux qui respectent la planète (et notre porte-monnaie) !

Invité : Julien Vidal, auteur de Ça va changer avec vous ! et créateur du site cacommenceparmoi.org



Ça va changer avec vous (Editions First)