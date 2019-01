publié le 07/01/2019 à 07:34

Les prix de l'immobilier ont tellement flambé à Paris ces dernières années qu'ils atteignent aujourd'hui en moyenne pas loin de 9.500 euros du mètre carré. Un nouveau record, que révèle le bilan annuel du réseau Century 21.



Pour continuer à se loger, les acquéreurs n'ont d'autres choix que réduire la surface de leur logement à l'achat, et d'allonger la durée de leur crédit à un peu plus de 20 ans. Résultat : le montant moyen des transactions s'élève à plus de 460.000 euros. Là encore, c'est un nouveau record pour Paris.

Mais ce n'est pas sans conséquence : les ouvriers et les employés ne peuvent plus acheter dans la capitale. Moins de 5% des acquéreurs sont des ouvriers et des employés. Ils étaient 14% il y a encore 10 ans. Un acquéreur parisien sur deux exerce une profession libérale ou est cadre supérieur. Les ouvriers et employés continuent d'acheter, mais en Île-de-France, où les prix continuent aussi de grimper de 3%.