Vannes : une enseignante à la retraite expulsée la veille de la trêve hivernale

publié le 31/10/2018 à 16:55

Se faire expulser de son logement la veille de la trêve hivernale, c'est ce qui est arrivé à Françoise Le Clanche. Cette enseignante retraitée a été priée, par des huissiers et des policiers à 9 heuresdu matin mercredi 31 octobre, de quitter son appartement de Vannes.



Pourtant, cette femme âgée de 66 ans assure qu'elle payait le loyer de son HLM Vannes Habitat, mais le chauffage coûtait trop cher pour elle. À 14 heures, la dame âgée, désemparée et sans famille, était dans le hall de son immeuble en Bretagne, dans le froid car avec les travaux, il n'y a plus de porte. Elle était accompagnée de son unique famille : ses trois chats. Françoise Le Clanche attend une solution d'urgence pour passer la nuit.



Sa retraite de 1.080 euros est tombée à 880 euros, elle a perdu son APL et dénonce un logement vétuste, ce qui selon elle n’aurait pas été apprécié par les HLM. Et elle devra aussi régler les frais d’expulsion.

De son côté, Vannes Habitat se défend, hors micro. Selon eux, il y a eu quatre ans de procédure et des loyers impayés, et la locataire payait, d'après eux, ce qu'elle voulait. Des tentatives de relogement auraient échoué.