publié le 01/12/2018 à 10:25

Les conséquences de la mobilisation des "gilets jaunes" sont nombreuses. Et parmi les secteurs considérablement impactés : le commerce. La Fédération du commerce et de la distribution (FCD) s'est en effet alarmée de la situation alors qu'une troisième journée de manifestations se tient ce samedi 1er décembre. "On est dans une situation qui peut être catastrophique", lance d'emblée Jacques Creyssel, le délégué général de la FCD.



"C'est une inquiétude extrêmement forte", explique-t-il alors que les magasins sont actuellement dans la période "la plus importante de l'année pour les ventes".

La fédération, qui regroupe la plupart des enseignes de la grande distribution, affirme que les ventes dans le secteur ont enregistré un "recul massif de 35%" le premier samedi de mobilisation, et de 20% au cours du week-end dernier".



Lundi, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait annoncé des mesures de soutien aux entreprises affectées par le mouvement, notamment un étalement des échéances sociales et fiscales et des mesures de chômage partiel.