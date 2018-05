Des dos d'ânes pour mesurer l'usure des pneus

publié le 24/05/2018 à 00:00

Des dos d'ânes qui vous permettent de mesurer l'usure de vos pneus au lieu de les abîmer ? C'est possible. Le fabricant nordique Nokian a développé ce système astucieux : le premier ralentisseur capable de lire l’état des quatre pneus d'u véhicule. Baptisé le SnapSkan, l'appareil se présente donc sous la forme d'un dos d'âne classique.



Bardé de capteurs en tout genre, il scanne en trois dimensions les pneus, et analyse la profondeur des bandes de roulement. Il est donc capable de dire si vos pneus sont en bon état ou détériorés. Comme un gonfleur, l'idée est de le mettre à la disposition du public et gratuitement. Pour passer sur le dos d'âne vous devez prendre rendez-vous. Vous recevez alors un bilan avec le pourcentage d'usure et les possibles dégradations. Et lorsque le témoin d’usure est atteint vous êtes aussitôt prévenu.



Le système est testé à Helsinki depuis 2 ans, bilan : 80% des automobilistes trouvent le système utile et le recommande aux autres conducteurs. Aussi 4 autres ralentisseurs vont être installés dans le pays. Puis, en Norvège avant d'autres pays européens. Et certainement la France. Avec ce constat alarmant : un conducteur sur dix roulerait avec des pneus en mauvais état.