publié le 17/09/2018 à 13:04

Les pollueurs seront définitivement les payeurs. Comme prévu, la fiscalité du diesel va rattraper peu à peu celle de l'essence. La ministre des Transports, Élisabeth Borne, confirme ce matin cette trajectoire avec 7 centimes de plus sur le litre de diesel et 4 centimes sur l'essence l'année prochaine.



Concrètement si vous roulez avec une citadine essence type Clio ou 208, pour un plein vous allez payer environ 1,60 euro de plus qu'aujourd'hui et environ 3 de plus pour un modèle diesel.

Le diesel qui est le carburant le plus vendu en France, à 80 %. Autrement dit la facture annuelle va encore s'alourdir. La dépense aujourd'hui est de 1.700 euros par foyer, selon l'Insee. D'ici à 2022, l’augmentation des taxes représentera un coût supplémentaire de 240 euros par an, voire 370 euros si vous parcourez plus de 20.000 kilomètres par an, soit un poids supplémentaire dans le budget.

L'Association 40 millions d'Automobilistes qui conteste cette flambée des prix, lance une opération "coup de pompe". Les automobilistes sont invités à adresser leur ticket de carburant et un courrier au président de la République pour l'interpeller sur la dégradation de leur pouvoir d'achat.

