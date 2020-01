Entreprise : "De plus en plus de gens veulent devenir entrepreneurs", estime Alexandre Mars

publié le 22/01/2020 à 09:09

Alors qu'a lieu le sommet de Davos en Suisse et celui de l'attractivité à Versailles, le président Emmanuel Macron a posté un message sur LinkedIn en s'adressant aux jeunes : "N'oubliez pas les entreprises de taille intermédiaire, les ETI et les PME", écrit-il. Le "serial entrepreneur", Alexandre Mars n'ira pas le contredire et publie Ose chez Flammarion, une sorte de bible de l'entrepreneur, sous-titré Tout le monde peut devenir entrepreneur.

Les créations d'entreprises sont en hausse avec un bond de 18% en 2019 et Alexandre Mars l'affirme "de plus en plus de gens veulent devenir entrepreneurs aujourd'hui, c'est nouveau."

Selon un sondage Opinion way, 45% des étudiants et des lycéens veulent créer leur entreprise : "Oui, mais ce n'est pas uniquement les moins de 25 ans. Beaucoup veulent se lancer mais ils ne savent pas comment faire. Mon livre répond à ça, c'est un guide", répond Alexandre Mars. "Tout le monde peut créer son entreprise mais tous ne réussiront pas. La notion de réussite à extrêmement changé. Il faut d'abord beaucoup de travail", reconnaît celui qui a crée sa première entreprise a 17 ans.

Âgé de 45 ans, ce philanthrope a fait fortune dans le digital et se partage entre la France et les États-Unis. Ce "serial entrepreneur" a crée 6 entreprises, majoritairement dans le numérique. "Rapidement et jeune, je me suis dit qu'il fallait que je puisse arriver à mes fins : faire au quotidien le plus pour les gens qui souffrent (...), l'entreprise doit intégrer le bien social." Sa dernière entreprise s'appelle la Fondation EPIC, et elle cherche à changer la vie des plus défavorisés de moins de 25 ans.