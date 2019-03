Enquête : le feuilleton de la semaine, Jean-Noël et l'artisan beau-parleur

publié le 01/03/2019 à 15:36

Jean-Noël a commandé un portail, un portillon et des clôtures en septembre 2017. Un an et demi plus tard, il n'a toujours pas été livré. Le mercredi 20 février, c'était son premier passage à l'antenne. Nous avons appelé l'artisan en direct pour essayer de comprendre pourquoi le dossier n'avançait pas. Et là, un véritable feuilleton a commencé, allant de rebondissement en rebondissement !



Si vous avez loupé tout ou une partie de la saga de la semaine, vous pouvez la retrouver ici. Nous en avons compilé pour vous les meilleurs moments.





