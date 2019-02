Enquête sur les frais d'incidents bancaires

et Charlotte Meritan

Fin 2017, 60 millions de consommateurs révélait que les frais d'incidents bancaires représentent 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaire pour les banques chaque année. Qui paye ces frais ? Bien souvent, les clients les plus pauvres puisque ce sont des frais appliqués chaque fois qu'on dépasse son autorisation de découvert, quand un prélèvement ou un chèque est rejeté, etc.



Ces frais, bien que plafonnés, peuvent vite s'envoler et dépasser plusieurs milliers d'euros par mois. Ils pèsent sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Au point que l'association UFC QueChoisir a récemment inclus dans ses 12 mesures pour augmenter le pouvoir d'achat la suppression des frais d'incidents bancaires.

Quels sont-ils ? Comment sont-ils justifiés par les banques ? Sont-ils excessifs ? Nous avons tenté de répondre à ces questions dans cette enquête diffusée dans le 9h30/11h, à réécouter ici en long format.

