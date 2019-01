Enquête sur les sociétés de recouvrement

et Charlotte Meritan

L'enquête du 25 janvier 2019

Pour un impayé de quelques centaines voire dizaines d'euros, il est fréquent de voir arriver dans sa boîte aux lettres des courriers de sociétés de recouvrement, utilisant des techniques d'intimidation pour pousser le débiteur à payer le plus rapidement possible.



L'enquête de la semaine vous révèle les méthodes de ces sociétés, décrypte leur fonctionnement et fait le point sur vos droits vis-à-vis d'elles.

Vous entendrez dans ce reportage les confessions d'un ancien salarié d'un des leaders du secteur. Un témoin nous expliquera avoir été victime d'un harcèlement de la part d'une société de recouvrement pour une dette prescrite depuis huit ans. Me Philippe Fix, huissier de justice, nous détaillera le système du rachat de créances par les sociétés de recouvrement.



