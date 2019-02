et Marie-Pierre Haddad

publié le 28/02/2019 à 08:57

Le PDG de Carrefour s'y engage : il n'y aura pas de fermeture d'hypermarchés cette année. Au micro de RTL, Alexandre Bompard rappelle que depuis son arrivée à la tête de l'entreprise, aucune fermeture d'hypermarché n'a été actée. "J'ai décidé de ne pas fermer d'hypermarchés, de ne pas en céder".



Mais, Alexandre Bompard s'est attaqué à la réforme de ce modèle. "Il faut leur offrir de nouveaux services aux clients. On a un programme de 400.000 mètres carrés de réduction de la surface des hypermarchés. On supprime des rayons qui ne sont plus pertinents pour nos clients, comme la bijouterie", détaille-t-il.

Il insiste sur le fait qu'"il n'y a aucune menace sur 30 hypermarchés, ni sur 10, ni sur 20, ni sur aucun en France cette année".