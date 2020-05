et Philippe Corbé

publié le 06/05/2020 à 07:37

Moins de viande, plus de légumes : les Américains risquent de devoir bientôt se plier à cette formule, les chaînes de supermarchés limitant les unes après les autres les achats de viande, conséquence des fermetures temporaires d'abattoirs pour cause de coronavirus. L'enseigne Costco a imposé à son tour des restrictions sur le nombre de morceaux de bœuf, de porc et de volaille que ses clients peuvent acheter face à la hausse de la demande.

Chaque client aura désormais le droit de se procurer un maximum de trois articles de viande, précise la compagnie dans un communiqué publié lundi sur son site internet. Cette mesure a pour but "d'aider plus de personnes à pouvoir acheter la marchandise dont ils ont envie et besoin", a justifié l'entreprise, qui gère 440 hypermarchés sur le territoire américain.

Costco n'est pas la première chaîne à annoncer ce genre de limitations aux États-Unis : les supermarchés Kroger et la chaîne Wegmans ont notamment fait des annonces similaires. Depuis le confinement, les supermarchés ont observé une forte demande pendant que les fournisseurs sont contraints de fermer temporairement les abattoirs, où des salariés sont contaminés au Covid-19.

