publié le 05/05/2020 à 12:25

L’application StopCovid devrait permettre d’alerter ses utilisateurs s'ils ont croisé une personne testée positive au coronavirus. Ainsi ils pourraient se faire tester, voire être isolés.

Le Premier ministre avait annoncé devant l’Assemblée nationale qu’elle ne serait pas prête pour le début du confinement, le 11 mai, elle devrait finalement sortir trois semaines plus tard, le 2 juin. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Cédric O, ce mardi 5 mai. "On suit notre feuille de route, on espère avoir quelque chose pour le 2 juin", a-t-il affirmé sur BFMTV.

L’application est pourtant au coeur d’un vif débat sur les libertés individuelles. Autre problème, le protocole technique serait incompatible avec les appareils Apple, très répandus. Mais le secrétaire d’État l’assure : Stop Covid "marchera très bien sur iPhone".

"Il y a effectivement la solution proposée par Apple et Google qui pose selon nous un certain nombre de problèmes en terme de protection de la vie privée et en terme d'interconnexion avec le système de santé", a-t-il reconnu. "C'est pour ces problèmes, pas parce que Apple et Google sont des grands méchants loups, que nous avons refusé de passer par leurs solutions".

Cédric O estime que "la maîtrise du système de santé, la lutte contre le coronavirus, c'est l'affaire des États pas forcément celle des grandes entreprises américaines".