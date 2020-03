Permis de conduire : tout ce qui change au 1er mars pour motos et voitures

publié le 01/03/2020 à 19:32

Deux nouveautés pour le permis de conduire en ce 1er mars. Une bonne nouvelle à partir de juin prochain, les tarifs devraient baisser. Avec plus de transparence : fini le nombre d'heures de conduite qui explose, les frais pour transférer son dossier d'une auto-école à une autre. Autre nouveauté dès cette semaine le permis moto fait peau neuve.

Trop long à obtenir, trop cher, pour remédier aux problèmes que posent le permis automobile, le gouvernement propose d'abord d’encadrer l’examen plus strictement. D’ici au 1er juin prochain, les auto-écoles devront proposer à leurs futurs clients un nouveau contrat. Son but : empêcher les mauvaises surprises et les options payantes pas toujours clairement annoncées...Les quelque 12 000 auto-écoles auront l'obligation de faire signer à leurs élèves ce document.

Ce contrat de 9 pages détaille l'ensemble des prestations et le prix demandé. Il indique noir sur blanc le coût des cours, des frais administratifs, du livret d'apprentissage. Il précise aussi les conditions d'annulation d'une heure de conduite ou encore le remboursement d'une partie de la prestation si, par exemple, un élève décide d'interrompre sa formation. Objectif : réduire de 30 % le coût du permis, qui tourne aujourd’hui autour des 1.600-1.800 euros. L'un des plus chers en Europe.

Un permis qui va dans le "bon sens"

Pour ce qui est du permis moto qui change en ce dimanche 1er mars, Philippe Monneret, ancien pilote et directeur d'auto-école pense que c'est une mesure qui va "dans le bon sens". La nouvelle épreuve de circulation permettra d'encourager les motards à être "raisonnable" selon lui. Niveau prix : le permis moto coûte en moyenne 1.000 et 1.500 euros.

Comme pour le permis B, le code de la route pour le permis moto pourra se passer à La Poste. Il faudra d'abord réserver un créneau sur la plateforme dédiée, explique Guy-Pierre Sachaux, directeur du développement territorial à La Poste. Puis le candidat ou la candidate "sera accueillie dans l'agence par un postier ou une postière qui va l'installer devant une tablette numérique où elle va pouvoir passer l'épreuve théorie générale du permis moto".

Nouveau barème de malus

Un nouveau malus arrive en ce 1er mars... C'est le 3ème barème de malus en moins de quatre mois. Cela devient difficilement compréhensible. Vous devez retenir qu'il sera plus sévère mais que cela ne devrait pas bouleverser les tarifs. Question Turbo : tiendrez vous compte des émissions de CO2 pour l'achat d'un véhicule neuf ?

Une nouvelle voiture Hyundai

Hyundai la marque coréenne a mis au point une boîte de vitesses révolutionnaire. Une boîte intelligente qui calcule en permanence le meilleur rapport à engager en fonction des virages à venir, de la pente, des conditions de conduite. Ce qui permettrait de réduire de plus de 10% l'usage des freins et aussi d'économiser autant de carburant. Le premier test vont être lancés avant une diffusion sur tous les modèles.