publié le 17/03/2020 à 11:37



"Nous sommes là pour vous, c'est un libre-service d'entraide", lance Julien Courbet. En pleine crise du coronavirus, l'équipe de Ça peut vous arriver a décidé d'être plus que jamais aux côté des auditeurs et de leurs problématiques conso du quotidien. De 09h30 à 11h30, Julien Courbet et ses experts tentent de répondre à toutes vos questions dans ce contexte difficile, dans la bonne humeur, avec un bel esprit de solidarité.



Un auditeur nantais, par exemple, vient d'apprendre que son père.est mort à Strasbourg. Très inquiet, il se demande s'il va pouvoir effectuer les 10 heures de route pour organiser les obsèques, y assister puis revenir chez lui ensuite. Je ne vois pas comment on peut vous empêcher de voyager pour un tel motif, avec une attestation", répond Julien Courbet.

"L'activité des pompes funèbres continue pendant cette crise", confirme maître Fellonneau, qui ajoute : "Pour moi, c'est évidemment un 'motif familial impérieux', prévu par le gouvernement, donc l'attestation des pompes funèbres devrait leur permettre de se rendre aux obsèques et de retourner chez eux ensuite".

Les déménagements peuvent-ils être maintenus ?

Autre préoccupation des auditeurs ce mardi matin : les déménagements, maintenus ou reportés ? Yves par exemple s'inquiète alors que sa fille doit déménager. "Les entreprises de déménagement ne sont pas indispensables à la vie de la Nation", rappelle maître Fellonneau. "Impossible donc d'avoir recours à une société de déménagement, ils n'ont pas le droit d'exercer. En revanche, déménager tout seul, en tout petit comité en famille ou avec un copain ou deux, cela peut être toléré, il faudrait poser la question à votre mairie par exemple.

Un dentiste a également appelé Julien Courbet pour signaler aux auditeurs que les masques sont absolument impératifs dans l'exercice de leur profession. "On est à 40 centimètres de la bouche des patients, on ne peut pas ouvrir nos cabinets dentaires sans. On va sans doute en recevoir demain, via les pharmacies", explique-t-il. " Y-a-t-il quand même des services d'urgence pour ceux qui ont une rage de dents ?", demande Julien Courbet. "Non, il est hors de question d'orienter nos patients vers les hôpitaux déjà débordés", répond le dentiste, qui espère ouvrir de nouveau son cabinet rapidement, dès les masques reçus.