publié le 06/04/2020 à 17:55

La crise sanitaire devrait changer les habitudes des salariés et les rapports humains au travail après le déconfinement. Comment va s’organiser la vie au bureau ? Va-t-on retrouver ses collègues comme avant ? Continuer de faire la bise ?

"On va entrer dans une période d’incertitude après le déconfinement, explique François Lenglet. Le virus sera toujours là, sous une forme plus circonscrite mais néanmoins menaçante. Il faudra donc maintenir des précautions." L'utilisation des gestes barrières va se généraliser. De même que la distanciation sociale, c’est-à-dire la nécessité de se tenir au moins à 1m50 d’un autre individu afin de limiter les risques de contamination. Pour combien de temps ? Des mois, des années ? Personne ne peut le dire.

Seule l’immunisation totale de la planète ou la découverte d’un vaccin ou d’un traitement pourront régler cette situation. L’organisation des bureaux sera remise en cause. En particulier l’open space, c’est-à-dire utiliser une grande pièce avec d’innombrables bureaux qui se jouxtent de façon étroite. Cela ne sera plus possible.

Certains chefs d’entreprises envisagent déjà de rajouter des cloisons. La crise du Covid-19 pourrait aussi mettre un terme à la pratique du flex office, c’est-à-dire que vous vous installez sur le premier bureau disponible. C’est un vecteur de contamination très important. Les entreprises vont certainement investir dans l’amélioration du matériel de travail à distance, donc favoriser le télétravail, plutôt que d’augmenter le nombre de mètres carrés.

