publié le 26/03/2020 à 18:30

C’est du jamais vu. Mercredi 25 mars, 25 ordonnances ont été adoptées en Conseil des ministres pour organiser la continuité de l’activité durant l’épidémie de Covid-19. Elles bouleversent le droit du travail.

Certaines font même bondir, car elles suppriment un certain nombre de règles pour les salariés des secteurs dits vitaux pour l’économie. On pourra désormais les faire travailler 48 heures en moyenne, et jusqu’à 60 heures par semaine ! Le travail du dimanche et de nuit est assoupli. L’employeur pourra également répartir les congés un peu comme il l’entend et prendre des décisions unilatérales, sans l’accord d’entreprise qui prévalait.

"On ne fait pas travailler les gens 60 heures par semaine", a déclaré Laurent Berger de la CFDT, "scandaleux", a renchéri Philippe Martinez de Force ouvrière, certains parlent déjà d'"esclavage moderne"… Alors est-ce qu’on dynamite le Code du travail ? En fait, on est en train de créer dans l’économie un secteur dérogatoire. C’est ce secteur des industries vitales avec ses propres règles sociales assouplies.

Cela risque de créer des tensions entre des cadres en télétravail, qui peuvent aménager leurs horaires, travailler comme ils le veulent, et ceux qu’on appelle les "héros du quotidien" : les chauffeurs, les ouvriers agricoles, les soignants… On commence à voir poindre des revendications, des demandes d’augmentations de salaires légitimes.

