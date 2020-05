Coronavirus : lampe à UV, boîte de stérilisation... Attention aux arnaques

et Gautier Delhon-Bugard

publié le 02/05/2020 à 14:59

Si seulement le Concours Lépine avait lieu en ce moment, cela permettrait peut-être d'éviter les arnaques. Les autorités sanitaires et la Direction de la répression des fraudes (DGCCRF) le répètent : ne vous jetez pas sur la dernière invention pour soi-disant lutter contre le coronavirus. Des produits alléchants qui feraient presque rêver, oui, mais pour la plupart ce sont bien des escroqueries.

Il y a d'abord les produits à base de rayons ultraviolets, par exemple ces machines de stérilisation de 30 à 90 euros, des petites boîtes dans lesquelles vous pouvez mettre votre smartphone, des vêtements ou le biberon du bébé pour, nous dit-on, éliminer virus et bactéries.

Il y a aussi cette lampe à UV anti-coronavirus à 215 euros. Attention aux arnaques. Des études sont en cours, mais rien ne prouve aujourd'hui que les UV sont efficaces contre le Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé déconseille même l'usage de ces produits, très dangereux pour la peau.

Certains objets peuvent nous aider dans notre quotidien

Ensuite, il y a les purificateurs d'air ou le miel anti-coronavirus. Mais tout cela, tout produit qui affirme protéger ou guérir du Covid-19, relève de la pratique commerciale trompeuse indique la répression des fraudes.

Certains objets peuvent, eux, nous aider dans notre quotidien : ce petit crochet à 8 euros inventé par une start-up de Pau, par exemple, permet notamment d'ouvrir des portes sans avoir à toucher la poignée. Mais selon les autorités sanitaires, les meilleurs produits restent les plus simples : le savon, le masque et la lessive pour laver vos vêtements à plus de 60°.