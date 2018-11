publié le 11/11/2018 à 21:45

Dès le 1 er janvier, dans un peu moins de deux mois le contrôle technique va une nouvelle fois se durcir, et les diesels sont clairement dans le collimateur. Cette fois ci c'est un contrôle antipollution musclée qui se profile pour les diesels soit 60 % de voitures en France, pas moins de 15 millions de véhicules. Avec un risque : celui d'être recalé à partir du 1er janvier prochain.



Pour faire simple, les seuils de tolérance seront plus bas. L'examen va consister à renforcer sérieusement les exigences du contrôle de l'opacité des fumées d'échappement qui n'embêtait jusque-là pas grand-monde. Ainsi le contrôleur aura notamment pour obligation d'accélérer plus franchement pour tester les émissions de la voiture.

Autrement dit, cette nouvelle procédure devrait logiquement entraîner une hausse des recalés. En effet, alors que seulement 1 % des contre-visites concernent les émissions de particules fines, ce chiffre devrait atteindre les 5 à 7 % dans les prochains mois avec ce nouveau test durci.

Des prix cassés sur internet

Il faudra donc logiquement s’attendre à un afflux des automobilistes dans les centres dans les semaines à venir, comme en mars dernier, avant la mise en place de la nouvelle formule, plus sévère et plus chère. Le prix du contrôle technique est libre en France. Avec le durcissement du moi de mai, cela a allongé la durée des tests d'une dizaine de minutes. Comptez désormais 80 euros le contrôle, soit une augmentation de de 18 % en un an.



Néanmoins, sur internet de plus en plus de sites cassent les prix. Jusqu'à -50%. Des tarifs attractifs à condition de venir à des heures creuses. Chaque année 25 millions de véhicules passent le contrôle technique.