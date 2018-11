Un carburant 100% végétal pour faire rouler camions et bus

publié le 08/11/2018 à 04:56

Un carburant 100% végétal pour faire rouler des camions et des bus est lancé ce jeudi 8 novembre en France par les producteurs de colza. Plus une seule goutte de pétrole. Il remplace le gazole et c'est une première. Ce carburant d'un nouveau genre est produit avec l'huile de la graine de colza. Il y a déjà du carburant fait avec du colza en France mais il est mélangé au gazole et on ne peut pas en mettre plus de 10%, donc tout le reste est du pétrole.



Ce nouveau carburant, qui s'appelle Oleo 100, n'est fait qu'avec du colza et il va servir à faire rouler des bus et des camions. Il est compatible avec les moteurs de ces gros véhicules, à condition de faire un petit réglage. En revanche, il ne pourrait pas faire rouler une voiture de particulier. Il est produit près de Rouen par le groupe Avril, numéro un des huiles végétales.

Plus écologique que le gazole

Son objectif est de faire rouler au colza 15.000 camions ou bus en 2022. Ce carburant n'est pas plus cher que le gazole, mais il est plus écologique car il réduit les émissions de gaz à effet de serre de 60% et il pollue moins. En début d'année le gouvernement avait autorisé Total à importer de l'huile de palme de Malaisie pour faire justement du biocarburant, ce qui avait beaucoup énervé les producteurs français de colza, qui donc ont monté leur propre filière.

L'inconvénient des biocarburants en revanche, c'est d'utiliser des terres qui pourraient servir à l'alimentation. Ce ne sera pas le cas, assure la filière, la France produit trop d'huile de colza. Au lieu de l'exporter, elle va en faire de l'énergie et le colza utilisé ne va pas dépasser 5% de la récolte française.