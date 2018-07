publié le 25/07/2018 à 12:46

Points de contrôles supplémentaires, introduction de la défaillance critique... Le 20 mai dernier, le nouveau contrôle technique était mis en place en France. Plus sévère, cette nouvelle réglementation devait permettre à la France de s'adapter à une directive européenne visant à réduire le nombre de tués sur la route.



Deux mois après, les craintes des automobilistes ne sont pas complètement confirmées. Si le nombre de contre-visites a bien augmenté, ce n'est pas la catastrophe annoncée. Avant le durcissement des contrôles, 18,5% des véhicules étaient retoqués contre un peu plus de 21% aujourd'hui. Parmi les défaillances constatées, les plus fréquentes sont les problèmes de feux ou de clignotants, de freinage et de pollution.

Pour les nouvelles défaillances critiques, c'est-à-dire celles qui entraînent désormais l'interdiction au véhicule de circuler dans la journée-même, la situation est de même loin d'être dramatique : cela touche 2% des voitures contrôlées.



Selon le magasin AutoPlus, il faut tout de même s'attendre à près de 200.000 véhicules touchés par cette interdiction cette année. Or, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'épaves puisque neuf véhicules sur dix sont recalés pour des pneus défectueux.