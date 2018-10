Point négatif et pas des moindre, seulement 1.650 stations-service sur 10.500 distribuent ce carburant . Toutefois le maillage en France est correct. Toutes les stations autoroutières en sont équipées. Remarque, les voitures GPL sont toujours proposées en bi-carburation, ce qui permet de rouler en essence si besoin et de ne jamais tomber en panne.

Le prix du GPL est presque imbattable avec 82 centimes en moyenne. Pour un plein de 45 litres, l'économie réalisée avec le GPL est d'environ 30 euros par rapport au sans Plomb 95. Mais un véhicule GPL consomme de l'ordre de 15% de plus qu’un véhicule essence. Toutefois il reste plus avantageux : le budget annuel de carburant pour un véhicule GPL est réduit de - 27% par rapport à un véhicule essence.

Un litre de carburant à moins de 70 centimes, un plein pour moins de 40 euros. C'est possible grâce à l'E85 et au GPL. Après avoir été boudés, raillés, ignorés, ils reviennent en force sur le marché. La fin du bonus semblait les avoir définitivement enterrés. Seulement voilà, la chute du diesel, le prix de l'essence et du gasoil qui flambent, les interdictions de circulation en centre ville remettent le GPL au goût du jour. Il rattrape son retard en France. Mais il reste de la marge, environ 300.000 voitures sont en circulation comparé aux 14 millions de GPL qui sillonnent les routes européennes.

Auto : faut-il se laisser tenter par l'E85 et le GPL ?

Alors que le prix à la pompe du sans plomb et du diesel est au plus haut, gros plans sur deux carburants qui séduisent de plus en plus d'automobilistes.

