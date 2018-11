Carte grise : un an après, le nouveau système connaît encore des ratés

publié le 04/11/2018 à 21:29

Depuis un an, le 6 novembre 2017, il n'est plus possible de se rendre en préfecture pour sa carte grise. Désormais, tout se fait via internet et le site officiel ants.gouv.fr. Une belle idée à la base, destinée à faire gagner du temps aux Français, mais la mise en route a été pour le moins compliquée.



En effet, un simple changement d'adresse pouvait tourner au cauchemar. Le système a été victime de bugs à répétition, et n'a pas su gérer l'affluence. Alors que l'ancien système d'immatriculation permettait d'avoir une carte grise sous 48 heures, il a fallu attendre plusieurs semaines avec le nouveau.

Pour preuve, un mois après le lancement du site déjà 100.000 dossiers avaient pris du retard. Le pic a été atteint en avril dernier avec pas moins de 450.000 cartes grises en souffrance.

Si ça a autant cafouillé, c'est à cause des bugs à répétition, qui ont provoqué d’importants délais pour obtenir le précieux papier officiel. Le site n'était pas prêt à son lancement, et a été victime de son succès. À certaines heures, il y a tellement de demandes que l'on a bien du mal à se connecter. Et puis gare aux erreurs, d'adresse, de majuscule, qui font tout repartir de zéro.



L'État a même été condamné à plusieurs reprises par des particuliers. Ainsi l'État a été condamné a verser 1.000 euros, à un automobiliste à Toulon, et 400 à un autre à Melun en Seine-et-Marne.



Conscient du problème le ministère de l'Intérieur a mis le turbo depuis avril, avec encore des ratés..Même si la situation semble être revenue à la normale...Y compris pour les professionnels qui se retrouvaient autrefois avec des voitures impossibles à livrer...Au total 5,8 millions de cartes grises ont été délivrées avec ce nouveau système...