Carburants : les conseils pour moins consommer au volant

publié le 10/11/2018 à 09:56

Alors que les prix flambent à la pompe, l'éco-conduite revient à la mode. On sait qu'une conduite zen permet d'économiser de l'ordre de 25% de carburant, voire 40%. En levant le pied on peut ainsi consommer 1,5 litre en moins aux 100 kilomètres. Ce qui, sur une année, peut alléger la facture de 400 euros en moyenne.



En réduisant votre vitesse de 10 km/h vous pouvez économiser un litre aux 100. Dans les embouteillages, si votre voiture n'est pas équipée d'un système "stop and start", et qu'elle est arrêtée plus de 20 secondes, n'hésitez pas à couper le moteur. Dans ce cas, vous économiserez de l'ordre de 10 à 15% de carburant.

Il faut faire aussi attention aux chargements, car une voiture plus lourde consomme plus d'énergie. 100 kg supplémentaires entraînent une surconsommation de 5%. Préférez une remorque plutôt qu'un coffre de toit qui génère une surconsommation de 15 à 20% s'il est rempli.

Et pensez à l'enlever une fois que vous n'en avez plus l'utilité, tout comme les galeries de toit. Et puis utilisez avec parcimonie le chauffage et la clim. Ne le poussez pas à fond tout de suite, car dans ce cas vous faites bondir la consommation de 20%.

L'entretien du véhicule à ne pas négliger

Il existe aussi des ordinateurs de bord et des applications sur téléphone. Souvent considérés comme des gadgets, ils ne sont pourtant pas inutiles. Exemple les changements de vitesse. La plupart des voitures vous montrent un petit pictogramme qui vous incite à passer au bon régime. Car il faut passer rapidement ses vitesses ; la première étant la plus consommatrice.



Enfin, on y pense moins, mais un bon entretien de votre auto vous fera économiser au maximum. Un exemple tout bête : les pneus. S'ils sont sous-gonflés, c'est 2 litres aux 100 kilomètres en plus. L'éco-conduite c'est donc bon pour la consommation mais aussi pour la sécurité. On estime en effet que si tous les automobilistes adoptaient une conduite zen, cela diminuerait le nombre d'accidents de 15%.