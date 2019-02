publié le 03/02/2019 à 20:23

Un siècle. Alors que Citroën fête ses cent ans cette année, la marque française va débuter les festivités au prochain Salon Rétromobile à Paris, qui démarre mercredi 6 février. C'est le rendez-vous incontournable des amoureux des voitures anciennes.



La marque aux chevrons y présentera ses modèles les plus emblématiques. Parmi eux ? L'incontournable 2CV. La "deudeuche", qui a été dévoilée en 1948.

Elle connaît même un véritable succès au cinéma. Y compris dans un James Bond, Rien que Pour vos yeux, avec Roger Moore et Carole Bouquet en 1981. Il faut dire que c'est une star. Voiture populaire de l'après-guerre, elle a été produite jusqu'en 1990 et à plus de 5 millions d'exemplaires.

Elle fait partie des dix voitures françaises les plus vendues de l'histoire, ce qui peut laisser encore quelques chances d'en croiser une sur la route... Et son succès est toujours d'actualité. Au point qu'aujourd'hui, elle se négocie parfois à prix d'or.

Jusqu'à 172.800 euros

Le prix des "deudeuches" s'est considérablement envolé. Ainsi l'an dernier, une 2CV a été adjugée 75.000 euros. Soit le prix d'une belle Audi, ou d'un petit SUV Porsche. Et ce n'est même pas un record... LA 2CV la plus chère au monde a été vendue il a un peu plus de deux ans pour la modique somme de... 172.800 euros. Il s'agissait alors d'une rarissime version Sahara.



On est loin du prix de la première voiture. Elle coûtait alors 352.100 anciens francs, soit 3.500 nouveaux francs. L'équivalent de 600 euros si l'on ne prend pas en compte l'inflation. Si l'on en tient compte, une 2CV de l'époque coûterait un peu plus de 12.000 euros environ, soit le tarif d'une Twingo.