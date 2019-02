publié le 01/02/2019 à 19:36

Propriétaires de Clio, attention. La quatrième génération du véhicule de Renault est la voiture la plus vendue mais aussi la plus volée en France. C'est d'ailleurs le modèle qui a le plus grimpé au classement des vols avec une hausse de 68%. Le problème, comme l'explique Auto-Plus, vient de la carte de démarrage qui a remplacé la clé et qui est très facile à pirater via des logiciels que l'on peut trouver sur internet pour environ 2.000 euros.



Toujours selon le palmarès révélé par le magazine spécialisé, les voyous ciblent aussi les véhicules à la mode, comme les SUV. Ainsi le BMW X6 se retrouve à la 2e place juste devant la Smart Fortwo, toujours très recherchée. La petite voiture allemande occupait en effet la première place de ce classement l'année dernière.

À l'inverse les Toyota, Honda ou Citroen C3 Picasso ou C5 sont peu concernés par les vols car elles sont peu recherchées sur le marché noir.

Avec moins de 100.000 voitures volées l'an dernier ce chiffre est malgré tout en net recul, avec une baisse de 6,8 % en un an. Néanmoins avec 265 véhicules déclarés volés chaque jour en moyenne, on est encore loin du risque zéro.