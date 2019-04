Tiphaine Corvez, de la médecine à la chocolaterie

publié le 23/04/2019 à 17:12

Tiphaine Corvez est chocolatière, à Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine, depuis deux ans. Tiphaine est en réalité chocolatière depuis neuf ans. Cette fondu de chocolats a d'abord fait un Bac général, puis deux années de médecine. Avant de changer de cap et de se reconvertir d'abord dans la cuisine puis dans la chocolaterie. Ce qu'elle aime, "c'est la matière. On a toujours des surprises avec le chocolat, en fonction de l'humidité, la température. C'est presque comme une personne en plus dans le labo, la matière du chocolat, c'est vivant!" explique-t-elle.



Tiphaine a préparé ses moulages de Pâques, des cloches, des nounours, des poissons, ou encore des oeufs." Pâques est la plus grosse période après Noël", précise Tiphaine. "A Pâques, il y a plein de monde dans le labo: des lapins, des petites poules, c'est rigolo" ajoute-t-elle. Elle les garnit soigneusement avec des petites fritures en chocolat, qu'elle fait aussi elle-même.

Et Tiphaine, c'est certainement lié à ses études de médecine, fait bien attention à la composition de ses chocolats. Elle n'utilise ni arôme ni colorant. " Nous, on veut donner du bonheur aux gens, on ne veut pas les rendre malade, donc on a voulu arrêter ça", précise-t-elle. Mais "c'est un challenge, car il faut réussir à rendre nos moulages attractifs sans couleurs" ajoute-t-elle. Pour se distinguer de ses concurrents, elle crée ses propres moulages, donc ses propres formes, grâce à une imprimante 3D. Elle propose ainsi des petits dragons en chocolats Game of Thrones.

Tiphaine avec François et Mathilde dans son laboratoire Crédit : Armelle Lévy

Tiphaine a en fait créé son entreprise il y a sept ans, à l'âge de 24 ans. Et aujourd'hui, en plus de Tiphaine, ils sont trois en production: Mathilde , François et Elsa l'apprentie...A la vente, il y a Simon son conjoint, plus maxime, et Mylène, en renfort en ce moment. Le bien-être au travail, c'est son credo. " J'arrêterai le jour où mes employés viendront et feront la tête, car ça, c'est très important pour moi" conclut notre chocolatière.



Tiphaine propose a créé son site internet: Thiphainecorvezchocolatière.com