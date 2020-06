Chèques-vacances : où peut-on les utiliser ?

publié le 13/06/2020 à 07:15

Le gouvernement travaille avec les régions pour distribuer des chèques-vacances aux Français qui ne partent pas en vacances. Quels sont les modalités d'utilisation et à quels usages sont-ils destinés ?

"Les Français pourront partir en vacances cet été" assurait Edouard Philippe à la mi-mai. Cette annonce intervenait alors que le secteur touristique était à l'arrêt, conséquence de l'épidémie de coronavirus. Invité de RTL, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, avait annoncé la création de nouveaux chèques-vacances pour le tourisme le 20 mai.



"Cet été sera un peu différent" a indiqué le secrétaire d'Etat. Les modalités d'attribution seront d'ailleurs élargies, en accord avec les régions. L'ANCV (Agence Nationale des Chèques-Vacances) "constitue un outil, un opérateur, qui permettra de favoriser le départ de gens qui parfois ont vécu le confinement dans de petits appartements, en étant à plusieurs".

Un usage élargi

Outre l'émission de nouveaux chèques-vacances, c'est surtout leur utilisation qui se voit élargie.

Il sera possible de régler de payer son abonnement en club de sport, sa licence ou même ses cours partout en France. La piste étudiée par le gouvernement vise à augmenter le nombre de professionnels du tourisme et de loisirs qui acceptent ce mode de paiement, et ainsi soutenir "la filière, les clubs et les associations fortement impactées par cette crise". Utiliser ses chèques-vacances pour régler son hôtel, son restaurant ou ses déplacements reste évidemment possible.

Le e-chèque existe également, ils se présentent sous la forme d'une coupure de 60 euros, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ANCV pour consulter la liste complète des professionnels l'acceptant.

Attention, malgré l'élargissement des conditions d'attribution et d'utilisation, régler son essence, les péages ou encore sa location Airbnb n'est pas possible.

Enfin, le gouvernement envisage de prolonger la validité de certains titres se finissant en mai ou juin. Pour rappel, leur période de la validité est de deux ans après leur date d'émission.

Depuis près de 40 ans, nous sommes au service des #VacancesPourTous : nous travaillons main dans la main avec des acteurs économiques et sociaux pour favoriser l’accès au départ en vacances et aux loisirs. 1/3 pic.twitter.com/cPBXFXjIt7 — ANCV (@ANCVacances) May 20, 2020