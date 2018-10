publié le 21/10/2018 à 21:28

Le changement d'horaire d'hiver aura lieu dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre, et qui dit changement d'horaire dit mauvaise visibilité sur les routes. Or, de plus en plus de voitures proposent des systèmes pour mieux voir à la nuit tombée. Avec des progrès spectaculaires.



Pendant longtemps les phares se contentaient d’éclairer au mieux la nuit, afin d’offrir un maximum de sécurité. Au départ des lanternes à huile, puis en 1912, Cadillac a été un des touts premiers a lancer les phares électriques. Désormais on parle de LED dotés d'intelligence artificielles.

Les LED qui sont en train de devenir la norme. Leur avantage : une puissance 3 fois supérieure tout en consommant 4 à 5 fois moins d’électricité que des phares halogènes classiques. Et puis ils durent plus longtemps : 20.000 heures soit 10 fois plus que halogènes classiques.

Des éclairages intelligents

Et certains se gèrent automatiquement : une caméra détecte les véhicules arrivant en face circulant dans le faisceau des phares, et ces derniers sont alors désactivés, mais tout ce qui a autour du véhicule reste éclairé. Comme sur les nouvelles DS. Avec une visibilité qui va jusqu'à 500 mètres. Sur la Ford Fiesta également, une caméra se charge de lire les panneaux de signalisation et de détecter les intersections ainsi que les ronds-points. Dans ce cas les phares élargissent le rayon lumineux.



Rendons tout de même hommage à Citroën qui, il y a quelques décennies déjà, avait lancé les feux adaptatifs qui éclairaient les virages. Sans caméras ou lasers.

Un système pour communiquer avec le piéton

La caméra reliée à des projecteurs indépendants est capable de faire un focus sur un piéton ou un chien qui traverse par exemple. Et puis d'abord votre voiture va éclairer comme en plein jour on va passer de milliers à 1 million de points lumineux. Ensuite, les phares vont projeter des des symboles sur le sol pour avertir. Comme un panneau stop à l'approche d'un carrefour par exemple. Valkéo a même développé un système pour communiquer avec un piéton.