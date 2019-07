publié le 08/07/2019 à 08:09

Ces derniers jours, la Californie a été frappée par deux secousses de tremblement de terre violentes qui ont fait resurgir la menace du "Big one", ce grand séisme qui pourrait frapper l'Etat un jour ou l'autre. La Californie, aujourd'hui, c'est l'Etat des Apple, Google, Facebook, Uber, Twitter. Cela pourrait avoir des conséquences lourdes pour l'économie mondiale s'il y avait un tremblement de terre ?

Le "Golden State" porte très bien son surnom. La Californie, c'est un pays doré parce qu'il y a le soleil, parce que les chercheurs d'or y sont venus en masse lors de la création de cet Etat, c'était ça le "Far West", cap à l'Ouest, mais aujourd’hui, c'est surtout un "Etat en Or" car il y a effectivement toutes les pépites de l'économie du digital.

C'est bien simple, si la Californie était un pays, ce serait la cinquième économie mondiale avec ses 40 millions d'habitants. La Californie pèse déjà plus lourd au niveau mondial que la France ou l'Allemagne. Au cours des cinq dernières années; sa croissance a été de 3% (deux fois plus que la France). Et depuis 10 ans, l'Etat vit au rythme du plein emploi avec 4,2% de chômage.

Un risque de décrochage boursier ?

Comme les poids lourds de l'économie américaine sont basés là, risque-t-on un décrochage boursier ? Le digital a ceci de particulier, c'est qu'il est à la fois très virtuel mais aussi très ancré dans l'économie réelle. Il faut des capacités électriques puissantes pour alimenter les serveurs. Il faut des camions pour livrer les colis du e-commerce, des voitures pour faire rouler les VTC.

Les sociétés cotées en Californie ont vu leur capitalisation multiplié par cinq en dix ans. C'est deux fois plus que les autres entreprises américaines cotées et quatre fois plus que les stars allemandes de la bourse. On y trouve les géants du numérique, mais aussi de l'industrie, de la communication (avec les studios ciné) ou de l'énergie.

C'est donc bel et bien un poids lourd de l'Economie américaine et mondiale. Si la faille de San Andreas se réveillait et provoquait un tremblement de terre comme en 1857, les conséquences sur les bourses mondiales serait immédiates.

L'économie mondial du digital à risque ?

Est-ce que cela pourrait faire chuter toute l'économie du digital dans le monde ? On se souvient de l'accident de la centrale de Fukushima au Japon. À ce moment-là, on s'était rendu compte que le Japon était le seul producteur au monde de certains composants électroniques et cela avait bloqué des usines automobiles en France notamment.



Avec les géants du numérique, c'est un peu différent car vous avez le "cloud". Autrement dit, si la Californie était hors service pendant plusieurs mois à cause d'un tremblement de terre, les géants du digital pourraient basculer dans l'instant.



Une grande partie de leurs activités sur une autre zone du monde : en Chine ou en Inde par exemple. Cela veut dire que ce qui est déjà fait ne serait pas perdu. Ce sont aussi des entreprises qui ont énormément développé le télétravail (certaines start-ups californiennes sont même à 100% en télétravail avec des salariés situés dans d'autres Etats).

"Business as Usual"

L'économie continuerait donc ? "Business as usual", comme disent les anglo-saxons ? Pas totalement car on perdrait un "Eco-Système". Beaucoup de sièges sont venus s'installer, ces dernières années, dans la partie du port de San Francisco qui abritait il y a 100 ans les conserveries de poissons. C'est devenu un jardin de start-ups.



Et quand vous demandez aux génies de la Tech qui viennent là, qui acceptent de payer des loyers faramineux, ils vous disent qu'ils ont besoin de la proximité des autres ingénieurs comme eux pour créer. La Californie est une ruche en plein rush. C'est ce dynamisme qui pourrait être stoppé. C'est là qu'on développe l'Intelligence Artificielle.



La Recherche et le Développement représente 17% de l'activité économique : beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Le déploiement des voitures autonomes par exemple bénéficie d'une législation très favorable en Californie permettant à des voitures sans chauffeur de rouler dans les rues. Les autres pays ne sont pas aussi avancés.



Ce ne sont là que les conséquences économiques, c'est aussi virtuel qu'un film catastrophe hollywoodien, car le plus grand drame serait évidemment humain...