publié le 09/02/2020 à 20:19

Si le marché du véhicule neuf fait grise mine depuis le début de l'année avec l'entrée en vigueur d'un malus renforcé, celui des voitures d'occasion a le vent en poupe. Selon le baromètre Autoscout24 les ventes d'occasion cartonnent, avec une augmentation de 12 % en janvier. Jamais un début d'année n'a été aussi fort ! Sur le mois, les immatriculations de véhicules d'occasion s'élevaient à près de 500.000 unités, soit 3,7 fois plus que les immatriculations de véhicules neufs.

À peu près à toutes les marques profitent de cet engouement pour l'occasion. Les voitures Renault ont vu les échanges croître de 11 % en janvier. Idem chez Peugeot et Citroën. Mais en proportion, ce sont surtout les marques allemandes premium avec de grosses motorisations qui tirent le marché. Les reventes d'Audi ont grimpé de 15 %, de 16 % chez Mercedes et de 17 % chez BMW.

À l'inverse, les ventes de voitures neuves dégringolent de près de 13,5 %. L'explication est simple : l'entrée en vigueur de nouvelles normes et d'un malus automobile de plus en plus cher qui peut grimper jusqu'à 20.000 euros ! Cette situation va à l'encontre de l'objectif politique de modernisation et de dépollution du secteur automobile. En effet, depuis le début de l'année, plus de la moitié des ventes concernent des véhicules de plus de 6 ans donc globalement plus polluants que ceux proposés actuellement chez les constructeurs.

39,3 millions de voitures circulent chaque jour

Le diesel, lui, retrouve des couleurs. Car si les immatriculations de voitures essence grimpent de 5 % sur un an, celles du diesel enregistrent une hausse de 8,3 %. Et la demande pour ces véhicules au gazole est dopée par les achats des véhicules de plus de 11 ans. En janvier, les ventes de véhicules âgés de plus 16 ans ont progressé de 22 % .

Cela va dans le sens d'une étude parue cette semaine. Menée par le cabinet AAA Data, elle démontre que la voiture reste indispensable pour la grande majorité des Français. Sur les 52 millions de voitures en France, 13 millions ne roulent pas, soit 1 véhicule sur 4. Il s'agit de vieilles voitures de plus de 14 ans qui dorment au fond d'un garage ou bien de véhicules qui sont toujours immatriculés en France mais qui sont partis à l'étranger.

39,3 millions de voitures roulent donc tous les jours dans le pays... Et ce chiffre continue à augmenter d'année en année. Des voitures qui, malgré les aides de l'État pour sortir les anciens modèles, continuent à vieillir avec un âge moyen du parc de plus de 10 ans.