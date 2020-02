Autoroute : le prix des péages augmente de 0,85% en moyenne

publié le 01/02/2020 à 12:09

Vendredi 7 janvier une vente aux enchères de voitures ayant appartenu à Johnny Hallyday, aura lieu au salon de la porte de Versailles. Sa première Ford va donc être vendue. Il y a aura beaucoup d'amateurs, le bolide est estimé entre 150.000 et 300.000 €. On y trouvera aussi une étonnante Rolls Royce couleur jaune canari, estimée à plus de 100.000 €.

Par ailleurs, à partir d'aujourd'hui, prendre l'autoroute coûte un peu plus cher : le prix des péages augmente de 0,85% en moyenne, mais faire le plein sur l'autoroute en voiture électrique peut coûter plus cher qu'avec une essence.

Ces hausses de tarif de péages sont d'abord fixées en fonction de l'évolution des prix à la consommation mais aussi en compensation du plan de travaux de 700 millions d'euros sur les autoroutes, demandé par l'État en 2016. Un autre paramètre vient aussi s'ajouter : celui du rattrapage du gel des tarifs, décidé par Ségolène Royal en 2015.

Mais il n'y a pas que cette hausse qui passe mal du côté des consommateurs. L'entreprise Ionity qui détient une quarantaine de bornes de recharge sur le réseau autoroutier français, vient d'augmenter ses tarifs. À certains endroits, recharger sa voiture électrique pourra coûter plus cher qu'un plein d'essence.

Car jusqu'à présent, pour recharger sa voiture électrique sur l'autoroute, il n'y avait qu'un seul tarif : 8 €. Mais Ionity veut changer ses prix. Place à un nouveau tarif à 79 centimes le kWh.