Automobile : les centres de contrôle technique dépassés

publié le 24/05/2020 à 21:33

Pour des millions d'automobilistes, c'est la grande confusion. Pendant la durée du confinement, le délai pour réaliser son contrôle technique a été bien entendu suspendu. Dernièrement, le gouvernement a fixé la fin de cette trêve au 23 juin.

Il faudra avoir fait son contrôle dans un délai de 3 mois et 12 jours à compter de l'échéance initiale. Tout cela semble parfait sur le papier mais les délais sont intenables pour les professionnels.

"Il y a deux ans, on a eu un emballement à cause d'un changement réglementaire, explique Laurent Palmier, PDG de Securitest. On retrouve la suractivité d'il y a deux ans couplée au mois de juin habituel, lui aussi élevé". En tout, trois millions de contrôles doivent être effectués en un mois et demi.

"On est à deux fois plus que la normale, les mois de mai, juin et juillet sont les plus compliqués de l'année", poursuit le dirigeant. D'autant plus que dans les centres, il faut respecter les gestes barrière, soit 4 à 5 minutes de plus par voiture, selon Laurent Palmier. Des discussions doivent être entamées avec le gouvernement pour repousser les délais.