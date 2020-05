Déconfinement : comment acheter directement sa voiture par Internet ?

publié le 17/05/2020 à 20:18

C'est une grande première depuis le début du confinement, il est possible d'acheter sa voiture par Internet. Les clients ne sont pas obligés de se rendre dans une concession. Si aujourd'hui 97% des automobilistes consultent Internet avant d'acheter une voiture, pour comparer les prix, entre autres, quasiment aucun achat ne se fait par Internet.

Depuis lundi 11 mai chez Citroën, il est possible de commander en ligne sa voiture baptisée Ami. C'est une nouvelle petite voiture électrique sans permis, qu'il est aussi possible d'acheter sur les sites partenaires : Fnac et Darty. C'est aussi le cas de Peugeot avec le Peugeot Store et la DS Store, sites qui vous permettent désormais d'acheter toute la gamme en ligne.

"Vous avez d'abord la possibilité de configurer une voiture (...) Deuxièmement, vous pouvez avoir une estimation ferme de la reprise de votre véhicule d'occasion (...) Vous faites votre financement, c'est-à-dire que vous allez choisir vos mensualités, votre durée de financement. Et à la fin de ce processus, tout se fait électroniquement. Vous signez votre bon de commande en ligne", précise Thierry Koskas, directeur des ventes et du marketing du groupe PSA.