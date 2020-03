Coronavirus : le contrôle technique de votre véhicule peut-il attendre ?

publié le 28/03/2020 à 06:10

Parmi les nombreuses questions d'adaptation auxquelles doivent faire face les Français durant la période de confinement figure celle du contrôle technique de leur véhicule. En effet, cela est-il une urgence et, dans le cas où vous roulez pour aller travailler, pouvez-vous vous en passer ?



En temps normal évidemment, on parle de sécurité routière, donc le contrôle technique devrait se faire dans les délais les plus brefs. Néanmoins, au vu de la situation inédite et des consignes qui sont de rester chez vous, une tolérance vient d’être décidée par les autorités.

Pour votre voiture, vous pourrez dépasser de 3 mois la date de votre contrôle technique ou de votre contre-visite, ce qui vous laisse ainsi une petite marge, au cours de laquelle, vous ne serez pas verbalisé.

Concernant les poids lourds, ou les bus des transports en commun, il y aura là aussi une petite tolérance mais qui sera elle de 15 jours, pas plus. Il faut savoir également qu’en cas d’urgence, il y existe encore des centres de contrôle technique ouverts et qui sont indiqués sur le site internet de Bison futé.