Automobile : le difficile pari de l'Airbus de la batterie électrique en Europe

publié le 10/10/2018 à 10:14

La commission de Bruxelles va réunir des industriels européens pour tenter de créer un "Airbus de la batterie électrique". C'est un sujet stratégique. Tous les constructeurs automobiles du monde parient désormais sur la voiture électrique. Dans ces véhicules, il y a bien sûr une batterie, qui représente 40% de son coût de production, 40% de sa valeur.



C'est l'objet d'une offensive asiatique - chinoise en particulier - qui d'ici à 2020, 80 à 90% des batteries pour voitures seront fabriquées par des Chinois. Et particulièrement par CATL, un monstre qui a été créé et protégé par Pékin en vue de dominer le marché mondial.

Le gouvernement chinois le soutient via des subventions directes et des pratiques douteuses. Il impose par exemple aux constructeurs occidentaux présents en Chine, d'y acheter leurs batteries, faute de quoi leurs véhicules ne sont pas éligibles au bonus écologique pour le consommateur chinois.

Le gouvernement multiplie aussi les acquisitions de mines où l'on extrait le lithium et le cobalt, métaux rares et indispensables à la fabrication de l'aimant de la batterie. La Chine a littéralement fait une razzia dans les mines d'Australie, d'Amérique du Sud et du Congo.

Vers une offre alternative européenne ?

Que la Chine siphonne une grande partie de la valeur des véhicules électriques dans le monde, via le contrôle des batteries. Le cauchemar des industriels, c’est le syndrome panneaux solaires. En quelques années, Pékin avait lessivé les producteurs européens, et pris le contrôle de ce marché chez nous, grâce aux frontières ouvertes de l’Union européenne.



Du coup, l’Europe veut construire une offre alternative sur les prochaines générations de batteries, celles qui équiperont les véhicules électriques à partir de 2022-2023. En France, nous avons une société spécialisée, elle s’appelle Saft, qui appartient au groupe Total. Elle s’est alliée notamment à l’allemand Siemens et au belge Solvay pour ce programme. Mais encore faut-il que l’environnement soit propice.

Plusieurs obstacles à l'Airbus de la batterie

Pour que l’Airbus de la batterie décolle, il faudra probablement un soutien financier à l’effort d’investissement initial. Il faudra ensuite que l’Europe puisse se défendre en cas de pratiques anti-concurrentielles chinoises, et là, on a les plus grands doutes. Et il faut aussi des clients. Ça, des clients, il y en a, avec tous les constructeurs européens.



Mais le problème, c’est que chacun joue sa partie. Les constructeurs européens nouent des alliances avec… des Chinois. Les Allemands en particulier. BMW vient de signer un contrat de plus de 4 milliards avec CATL, il est même question qu’il entre au capital de l’entreprise.



Daimler achète aussi de façon massive à CATL, tout comme Volkswagen. Le fabricant de l’empire du milieu vient d’ailleurs d’installer une usine en Allemagne, il va créer mille emplois et profite de larges subventions publiques allemandes… Autant dire que ce ne sera pas facile, pour les futures batteries européennes, de se faire une place si des liens étroits se sont noués entre leurs clients et leurs concurrents asiatiques

Toute l'actualité économique présentée par le service éco de RTL.