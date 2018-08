et Benjamin Hue

publié le 23/08/2018 à 19:30

Les voitures électriques se généralisent peu à peu sur les routes. Mais plusieurs obstacles freinent toujours leur démocratisation. Actuellement, les meilleurs modèles affichent une autonomie d'environ 300 kilomètres. Et il faut les laisser brancher parfois plusieurs heures à une borne pour permettre à leur batterie de faire le plein.



Les chercheurs de l'Université de Glasgow ont publié récemment dans le journal Nature Chemistry les résultats d'une étude qui pourrait révolutionner le monde de l'automobile. Les scientifiques affirment être parvenus à concevoir une batterie à débit liquide. Cette batterie à flux "hybride, électrique, hydrogène" contient des nano-molécules capables de stocker dix fois plus d'énergie et de la délivrer à la demande. Lorsque vous roulez, le système peut libérer l'énergie sous la forme d'électricité ou ou de gaz hydrogène.

Quand votre voiture électrique sera à court d'énergie, comme avec n'importe quel véhicule à essence, vous vous arrêterez à la pompe pour faire le plein. Car il s'agit d'un liquide pompable. Vous ferez le plein d'électricité, sans avoir besoin de vous arrêter des heures pour recharger votre batterie.

Il suffira de retirer le liquide déchargé et de le remplacer par un nouveau qui vous permettra de continuer votre route. L'opération ne prendra pas que quelques secondes, promettent les chercheurs. Le liquide usagé sera reconditionné et rechargé pour servir de nouveau.



La batterie hybride n'est encore qu'une promesse. La technologie est au stade du prototype et les chercheurs n'ont pas encore indiqué si son développement était viable économiquement.