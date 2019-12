et AFP

publié le 27/12/2019 à 02:07

Amazon a indiqué ce jeudi 26 décembre avoir embauché dans son réseau mondial plus de 250.000 personnes "à temps plein et à temps partiel" pour la saison des fêtes de fin d'année. Le géant américain de la distribution en ligne a aussi fait état de ventes record pour Noël grâce à la vente de dizaines de millions de produits estampillés Amazon. Mais aucun chiffre précis n'a été révélé.

En tout, Amazon compte 750.000 employés dans le monde. "Près de 19.000 employés dans le monde ont été promus cette année", est-il précisé dans le communiqué. "Cette saison des fêtes a été la meilleure de tous les temps grâce à nos clients et nos employés du monde entier", s'est aussi félicité Jeff Bezos, le PDG d'Amazon.

De son côté, Mastercard a publié un rapport ce jeudi indiquant une progression du commerce en ligne de près de 19% sur un an entre le 1er novembre et le 24 décembre. Ces données sont de bon augure pour l'emploi aux États-Unis. Actuellement, le taux de chômage est de 3,5%, soit au plus bas depuis 50 ans.