Amazon développe un bracelet pour lire les émotions humaines

publié le 24/05/2019 à 17:13

Amazon veut savoir si vous êtes en joie ou si vous avez le cafard. Selon un rapport de Bloomberg, l'entreprise technologique et leader du commerce en ligne développe actuellement un appareil capable de reconnaître les émotions humaines. Porté au poignet et pilotable à la voix via l'assistant Alexa, le gadget est décrit comme un produit de santé et de bien-être dans les documents internes auxquels a eu accès le média américain.



Le projet Dylan, comme Amazon l'a baptisé, est le fruit d'une collaboration entre les équipes d'Alexa et le groupe Lab126, à l'origine des principaux produits matériels d'Amazon, comme le smartphone Fire et la gamme d'enceintes intelligentes à commandes vocales Amazon Echo.

Sur la base de plusieurs témoignages de proches du projet, Bloomberg explique que le bracelet est équipé de plusieurs micros et qu'il fonctionne de pair avec une application pour smartphone capable de reconnaître l'état émotionnel du porteur en fonction des tonalités de sa voix.

Les desseins d'Amazon pour cet appareil sont encore un mystère. Associé à l'assistant Alexa, il pourrait aider le géant du commerce en ligne à améliorer sa recommandation de produits. Bloomberg ignore s'il sera commercialisé un jour. Un programme de test est pour l'instant en cours.



Amazon avait déjà déposé un brevet pour un projet d'analyse vocale en 2017. Le document décrivant un logiciel capable de distinguer la colère, la joie, la tristesse, la peine, l'ennui et le dégoût. La société évoquait la possibilité d'y répondre avec des publicités et des promotions adaptées. Amazon imaginait l'exemple d'une femme en train de tousser qui se verrait suggérer une recette de soupe au poulet et des rabais sur des sirops pour la toux.

Anticiper les besoins des consommateurs

La firme de Seattle s'inscrit dans un mouvement plus large qui voit les entreprises technologiques s'évertuer à traduire les émotions humaines en données pour anticiper les besoins des consommateurs. À l'instar de Spotify, certains services de streaming associent déjà des chansons et des playlists à des humeurs. Google a enregistré un brevet pour adapter ses recommandations aux émotions négatives des internautes.



Certains constructeurs automobiles proposent déjà des dispositifs d'analyse du comportement du conducteur à travers les mouvements, l'ouverture des paupières, la voix ou la fréquence cardiaque pour adapter l'environnement à bord et la conduite en conséquence.



En France, la start-up Netrope développe un bracelet connecté qui prétend mesurer l'intensité des émotions, leur fréquence et le niveau d'attention de la personne sur le principe d'un détecteur de mensonge pour fournir un outil d'analyse marketing en temps réel aux entreprises. Selon un rapport de Markets and Markets, l'informatique émotionnelle pèsera plus de 50 milliards de dollars en 2021.