publié le 29/11/2019 à 09:40

La maire de Mondeville dans le Calvados a récemment refusé qu'Amazon s'implante dans sa commune, malgré la promesse de la création de 150 emplois. Si la plateforme de e-commerce Amazon n'est pas la bienvenue en Normandie, elle a malgré tout réussi à ouvrir 30 sites en France.

De nombreuses communes accueillent Amazon à bras ouverts, car l'entreprise crée beaucoup d'emplois, comme l'a souligné ce vendredi 29 novembre au matin Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France.

"Aujourd'hui on est les bienvenus dans plein de villes en France. On s'est développé très fortement ces dix dernières années. Nous avons créé 9.300 CDI en France. On sera à 9.300 CDI d'ici la fin 2019. Soit 1.500 en 2017, 2.000 en 2018, 1.800 en 2019", a-t-il déclaré au micro de RTL.

Le développement d'Amazon France se poursuit, à coups de millions, voire de milliards, d'euros d'investissement. "On continue de se développer et à avancer avec les maires, avec les autorités locales, et tout se passe très bien. On étudie en permanence de nombreuses implantations. On a une longue liste de projets. On a investi près de 2 milliards d'euros en France depuis 2010", a-t-il aussi ajouté.